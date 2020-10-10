Турция поддержит только принятые Баку решения в ходе переговоров в РФ по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу о прошедших в Москве в ночь на 10 октября переговорах по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе телефонных переговоров глава МИД Турции заявил, что Анкара поддержит только те решения, которые примет Баку.

Утром 10 октября в рамках прошедших в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.