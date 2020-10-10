Трамп намерен стать донором плазмы для пациентов с COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен стать донором плазмы для других пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Fox News.

Он отметил, что готов сделать это после лечения от коронавируса, хотя врачи еще не задавали ему вопрос о донорстве.

Кроме того, американский лидер рассказал, что во время лечения «не чувствовал себя сильным, но не ощущал проблем с дыханием».

«Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома заключил, что на данный момент чувствует себя хорошо.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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