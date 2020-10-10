Алиев считает, что Баку и Ереван не достигли точки для введения миротворцев в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что о введении миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах пока рано говорить. Об этом он заявил в эфире Sky News.

Он назвал миротворцев базовым принципом для урегулирования конфликта, который был разработан Минской группой ОБСЕ.

«Есть пункт о миротворцах. Однако мы еще не достигли той точки, чтобы обсудить это должным образом, потому что еще слишком рано», — сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что сначала необходимо, чтобы земли были освобождены, а на них вернулись азербайджанские граждане. После этого, по его словам, при подписании соответствующего согласования стороны будут определять, кто будет миротворцами.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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