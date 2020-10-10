Баку и Ереван готовятся приступить к субстантивным переговорам по Карабаху

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов подчеркнули важность продолжения переговорного процесса по вопросу конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Facebook МИД России.

Соответствующее решение было принято в рамках прошедших в Москве трехсторонних переговоров, на которых также присутствовал глава российского ведомства Сергей Лавров.

Кроме того, стороны договорились о проведении субстантивных переговоров по данной теме. Это решение нацелено на установления мира в зоне боевых действий на линии соприкосновения.

Посредниками в переговорах выступят сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Ранее в Москве завершились переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, которые длились более 10 часов. По итогам встречи, Ереван и Баку договорились об установлении режима прекращения огня с 12.00 субботы, 15 октября.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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