Песков рассказал, будет ли встречаться Путин с главами МИД Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин не будет встречаться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана по итогам переговоров в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, в настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Отмечается, что главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут в Москве консультации по Карабаху в пятницу, 9 октября, в 15.00 мск.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана провести 9 октября ряд консультаций в Москве. Российский лидер предложил при посредничестве министра иностранных дел России обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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