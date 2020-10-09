СМИ: Баку и Ереван могут заключить перемирие по Карабаху в пятницу или субботу
Баку и Ереван могут заключить перемирие по Карабаху в пятницу вечером или субботу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию президента Франции.
«Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно», — сказали в Елисейском дворце.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве
— В парламенте Турции заявили, что Анкара может отправить военных в Азербайджан