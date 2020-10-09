Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, передает РИА «Новости».

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве», — сказала она.

Сейчас идет активная подготовка к данным переговорам, уточнила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана провести 9 октября ряд консультаций в Москве. Российский лидер предложил при посредничестве министра иностранных дел России обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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