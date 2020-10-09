Президент Киргизии готов отправить правительство и премьера в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности отправить все правительство, включая премьер-министра, в отставку. Он добавил, что это даст законные основания для назначения новых лиц, передает РИА «Новости».

«Необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений», — заявил президент.

Отмечается, что для законного назначения нового премьера нужно постановление правительства и указ президента Киргизии.

Жээнбеков подчеркнул, что ждет соответствующих постановлений парламента.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%.

В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента.

ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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