Президент Киргизии готов отправить правительство и премьера в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности отправить все правительство, включая премьер-министра, в отставку. Он добавил, что это даст законные основания для назначения новых лиц, передает РИА «Новости».
«Необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений», — заявил президент.
Отмечается, что для законного назначения нового премьера нужно постановление правительства и указ президента Киргизии.
Жээнбеков подчеркнул, что ждет соответствующих постановлений парламента.
4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%.
В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).
После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента.
ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.
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