Пашинян надеется на признание Францией независимости Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает признания независимости Нагорного Карабаха со стороны Франции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Он также выразил надежду на то, что французский лидер Эммануэль Макрон поддержит эту позицию.

Пашинян добавил, что сложившаяся в регионе ситуация не имеет иного варианта решения, а в противном случае станет большой гуманитарной катастрофой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков. Он уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. По словам французского лидера, эти люди идентифицированы — они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за такие заявления. Он заверил, что наемников у Азербайджана нет.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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