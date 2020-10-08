Трамп обвинил Байдена в отсутствии планов по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его соперника на ноябрьских выборах — кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена, — нет плана по борьбе с COVID-19 в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам американского лидера, у Байдена есть только «разговоры».

«Его борьба со свиным гриппом H1N1 была катастрофичной. Он понятия не имел, о чем говорил его собственный начальник штаба. Если бы Байден был главным, то возможно, 2,2 млн человек умерли бы от этой (коронавирус нового типа. — «Газета.Ru») гораздо более смертельной болезни!» — написал Трамп.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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