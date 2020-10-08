Джонсон и Зеленский обсудили противостояние влиянию РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Лондоне обсудили работу по совместному противостоянию «влиянию России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцелярии британского премьера.

«Два лидера обсудили важность совместной работы по противостоянию враждебному влиянию России как на Украине, так и в регионе», — говорится в заявлении.

В канцелярии премьера Британии добавили, что два политика также выразили общую обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии.

Как сообщалось ранее, Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о свободной торговле, политическом сотрудничестве и стратегическом партнерстве.

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