Глава немецкого МИДа назвал Россию соседом

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в России для решения ряда конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, речь идет о ситуациях подобных тем, что в настоящий момент происходят в Сирии, Ливии и на Украине.

Маас назвал Россию соседом и подчеркнул, что нельзя прекращать с ней диалог.

По его мнению, Европе стоит поговорить с Россией «четким языком» и начать взаимодействовать с ней с помощью НАТО.

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