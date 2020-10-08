Глава немецкого МИДа назвал Россию соседом
Елизавета Мележенкова
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в России для решения ряда конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.
Так, речь идет о ситуациях подобных тем, что в настоящий момент происходят в Сирии, Ливии и на Украине.
Маас назвал Россию соседом и подчеркнул, что нельзя прекращать с ней диалог.
По его мнению, Европе стоит поговорить с Россией «четким языком» и начать взаимодействовать с ней с помощью НАТО.
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