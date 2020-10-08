Экс-депутат Рады заявил, что Порошенко продавал боеприпасы в Сирию

Бывший депутат Верховный рады Украины Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко продавал в Сирию запрещенные фосфорные бомбы боевикам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он подаст очередное заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) страны против Порошенко.

«Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов, в том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб. Продажа шла на протяжении 2014-2016 гг.», — подчеркнул Жвания.

По словам экс-депутата, боеприпасы направлялись в поддержку борьбы с действующим президентом САР Башаром Асадом. Жвания отметил, что у него есть этому доказательства.

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