Песков оценил возможность трехсторонней встречи по Карабаху
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении для обсуждения конфликта в Карабахе не планируется, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Любые контакты, которые могут помочь урегулировать ситуацию и вывести из фазы прямого вооруженного столкновения, только приветствуются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько может помочь в урегулировании ситуации трехсторонняя встреча на высшем уровне.
При этом Песков отметил, что трехсторонний саммит на данный момент не готовится и в «настоящий момент о такой встрече речи не идет».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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