В Киргизии создан второй Координационный совет

Несколько партий Киргизии объединились и заявили о создании второго Координационного совета, передает ТАСС.

«Мы объединились и создали Народный координационный совет», — сообщили представители партий. В состав данного союза вошли партии «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа» и «Ыйман нуру». Они принимали участие в парламентских выборах в стране и проиграли их.

6 октября группа политиков заявила о создании в Киргизии первого Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в стране.

5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии в столице республики начались столкновения. Протестующие освободили из-под стражи в СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Участники акции захватили мэрию в Бишкеке, здание правительства, а также захватили и подожгли здание парламента страны.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Революция на скорую руку: что произошло в Киргизии

— Премьер-министр Киргизии подал в отставку

— Нацбанк Киргизии призвал банки республики временно прекратить работу