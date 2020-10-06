Пашинян: Армения пойдет на уступки в Карабахе, если это сделает Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France Presse назвал условие, при котором Ереван может пойти на уступки в карабахском конфликте.

По его словам, Ереван готов пойти на уступки в противостоянии в Нагорном Карабахе, если к этому готов Баку.

Ранее президент Азербайджана заявил, что страна готова прекратить огонь в зоне нагорнокарабахского конфликта, если Армения предложит план вывода своих войск из региона.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.