Пашинян: Армения пойдет на уступки в Карабахе, если это сделает Азербайджан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France Presse назвал условие, при котором Ереван может пойти на уступки в карабахском конфликте.
По его словам, Ереван готов пойти на уступки в противостоянии в Нагорном Карабахе, если к этому готов Баку.
Ранее президент Азербайджана заявил, что страна готова прекратить огонь в зоне нагорнокарабахского конфликта, если Армения предложит план вывода своих войск из региона.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.