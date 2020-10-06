Врач рассказал о состоянии Трампа в первый день после выписки

Президент США Дональд Трамп в первый день после выписки из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он лечился от коронавируса, чувствует себя хорошо, у него не проявляются симптомы. Об этом рассказал лечащий врач главы государства Шон Конли. Об этом пишет РИА «Новости».

«Он (Трамп) провел первую ночь отдыха дома, и сегодня не показывает симптомов. Жизненные показатели и физическое обследование остаются стабильными с уровнем амбулаторного насыщения кислородом 95-97%. В целом он продолжает (поправляться) очень хорошо», — приводятся слова Конли.

Трамп 5 октября покинул госпиталь, где он был три дня. Американский лидер продолжит запланированный курс лечения в Белом доме.

Ранее у Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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