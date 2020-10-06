Путин оценил возможность отмены санкций против Украины

Президент РФ Владимир Путин на встрече с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком оценил возможность отмены российских санкций против Украины. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что РФ ввела санкции в ответ на действия Украины.

По словам Путина, Россия не может делать исключение из перечня стран, которые первыми ввели санкции.

«И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы [на реализацию продукции] в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить», — сказал он.

Президент отметил, что РФ готова, «чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы встало бы на ноги».

«Когда-то, надеюсь, это произойдет», — сказал Путин.