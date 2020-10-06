В СВР считают, что Азербайджан и Армения сядут за переговоры при международном содействии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что при международном содействии Армения и Азербайджан смогут прекратить военный конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не сомневаемся, что при содействии международного сообщества стороны конфликта в конце концов прекратят применение силы и сядут за стол переговоров», — сказал он.

Ранее Нарышкин заявил, что боевики из террористических организаций направились в Нагорный Карабах.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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