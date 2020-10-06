Центризбирком Киргизии вернется к вопросу самороспуска позже
Член Центральной избирательной комиссия Киргизии Гульнара Джурабаева заявила, что орган отложит вопрос о самороспуске после признания итогов парламентских выборов в республике недействительными. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, три члена Центризбиркома заявили, что в настоящий момент не готовы уйти на самороспуск.
Джурабаева добавила, что орган принял решение вернуться к данному вопросу позже.
Ранее ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.
5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
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