Центризбирком Киргизии вернется к вопросу самороспуска позже

Член Центральной избирательной комиссия Киргизии Гульнара Джурабаева заявила, что орган отложит вопрос о самороспуске после признания итогов парламентских выборов в республике недействительными. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, три члена Центризбиркома заявили, что в настоящий момент не готовы уйти на самороспуск.

Джурабаева добавила, что орган принял решение вернуться к данному вопросу позже.

Ранее ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.

5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

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