В Турции назвали личной неприязнью слова Асада об отправке Анкарой боевиков в Карабах

Глава оппозиционной Партии обновления, депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз назвал заявление президента Сирии Башара Асада о переброске Анкарой в Карабах боевиков из САР связаны с его личной неприязнью к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, желая нанести ущерб Эрдогану, Асад наносит его всей Турции. Он отметил, что заявления сирийского лидера никакой ценности не имеют и являются инструментом пропаганды.

Йылмаз также добавил, что у Анкары в Азербайджане и Восточном Средиземноморье есть свои права и интересы.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики из сирийского государства перебрасываются в Нагорный Карабах, и у Дамаска есть этому подтверждения.

В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков. Он уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. По словам французского лидера, эти люди идентифицированы — они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за такие заявления. Он заверил, что наемников у Азербайджана нет.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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