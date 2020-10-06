Песков отреагировал на заявление Асада о сирийских боевиках в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова сирийского лидера Башара Асада об использовании в Карабахе террористов из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в Кремле внимательно знакомятся со всеми заявлениями глав государств по поводу этой ситуации.

Ранее Асад назвал главу Турции Тайипа Эрдогана главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе и заявил, что турецкая сторона использует там сирийских террористов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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