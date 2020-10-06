Тихановская: оппозиция Белоруссии не контролируется из других стран

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не контролируются из Европы и России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Оппозиция не контролируется из-за границы. Не контролируется из России», — говорится в сообщении.

2 октября белорусские власти сообщили о решении отозвать послов из Литвы и Польши. Кроме того, белорусская сторона предложила Польше и Литве сократить свое дипломатическое присутствие в республике.

До этого Европейский союз ввел санкции против белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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