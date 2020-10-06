Вернувшись в Белый дом, зараженный COVID-19 Трамп снял маску

По возвращению в Белый дом из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп снял медицинскую маску, чем вызвал волну негодований. Об этом сообщает Guardian.

Отмечается, что американский лидер снял маску для фотосессии, несмотря на то, что находился в непосредственной близости от своих сотрудников.

После этого он махал толпе рукой, пока привезший его вертолет поднимался в воздух. В дальнейшем президент зашел внутрь резиденции.

Трамп 5 октября покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он проходил лечение от коронавируса в течение трех дней. Американский лидер продолжит запланированный курс лечения в Белом доме.

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