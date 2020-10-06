Асад считает, что Эрдоган начинает войны для отвлечения внимания от проблем Турции

Президент Сирии Башар Асад считает, что глава Турции Тайип Эрдоган начинает войны с целью отвлечения внимания турок от внутренних проблем страны после скандалов о его связях с боевиками ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все знают, что ИГ продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно», — заявил сирийский лидер.

Некоторые страны ранее подозревали Турцию в том, что погранпереходы на границе с Сирией, которые, по международному решению, были установлены для доставки гуманитарной помощи, используются для нелегальных поставок Анкарой оружия и боеприпасов на сирийскую территорию, находившуюся под контролем «Исламского государства» .

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