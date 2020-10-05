Трамп хочет участвовать в следующих дебатах с Байденом

Заразившийся коронавирусом нового типа президент США Дональд Трамп планирует принять участие в следующем раунде дебатов с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя штаба Трампа Тима Мертау.

«Президент намерен провести дебаты», – заявил представитель штаба.

Вторые дебаты кандидатов в президенты США запланированы на 15 октября.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. 5 октября Трамп заявил о выписке из больницы.

Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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