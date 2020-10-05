Ряд стран ЕС отзывает послов из Белоруссии

Послы ряда стран Европейского союза в Белоруссии отзываются на консультации, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в Twitter.

«По согласованию с EEAS (Европейской службой внешних связей) и странами-членами ЕС мы приняли совместное решение об отзыве для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Белоруссии», – указано в сообщении.

Список стран, решивших отозвать послов, польский министр не приводит.

Ранее об отзыве посла из Белоруссии объявила Литва.

2 октября белорусские власти сообщили о решении отозвать послов из Литвы и Польши. Кроме того, белорусская сторона предложила Польше и Литве сократить свое дипломатическое присутствие в республике.

До этого Европейский союз ввел санкции против белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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