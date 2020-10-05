Президента США Дональда Трампа выписывают из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня в 18.30 (01.30 мск, 6 октября) я покидаю медицинский центр Уолтера Рида. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Covid. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью», – написал глава государства.

По словам Трампа, он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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