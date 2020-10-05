МИД России, Франции и США сделали совместное заявление по Карабаху
Главы дипломатических ведомств России, Франции и США выпустили совместное заявление с призывом к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Текст заявления распространен российским министерством иностранных дел.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Майк Помпео «самым решительным образом осуждают» эскалацию в Карабахе и за его пределами, указано в заявлении.
Россия, Франция и США как сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом», отмечают министры.
Подчеркивается, что страны-сопредседатели группы продолжат наращивать взаимодействия со сторонами конфликта и призывать их к возобновлению урегулирования на основе существующих базовых принципов и международных документов.
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