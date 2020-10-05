Госдеп призвал к прекращению огня в Карабахе

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщается на сайте американского Госдепартамента.

В ходе разговора замглавы Госдепа призвал стороны к медленному прекращению огня в Нагорном Карабахе и возвращению к переговорному процессу под эгидой Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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