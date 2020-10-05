Пресс-секретарь Трампа заразилась коронавирусом

Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни сообщила в Twitter, что заразилась коронавирусом.

«В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет», — написала Макинэни.

Она добавила, что продолжит работу на карантине.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден готов перенести дебаты из-за болезни Трампа

— В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Трампа

— Заболевшая COVID-19 Меланья Трамп рассказала о самочувствии