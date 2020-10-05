Путин принял отставку главы Дагестана и назначил его советником

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Васильев назначен советником президента, следует из текста другого указа.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов.

Сергей Меликов проходит обучение на четвертом потоке так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.