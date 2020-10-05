Азербайджан заявил о гибели 25 мирных жителей в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе погибли 25 мирных жителей, 127 человек получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, азербайджанская сторона сообщает о разрушении 56 гражданских объектов и 313 жилых домов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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