Пашинян заявил, что в будущем Турцию стоит ожидать возле Вены

Анна Светлова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что Карабах является не единственной целью Турции и она может в скором времени оказаться у границ Австрии. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Если международное сообщество не отреагирует слаженно на происходящее [в Нагорном Карабахе], то Турцию стоит ожидать возле Вены», — сказал политик.

По его словам, армяне Южного Кавказа являются последним препятствием для экспансии турецкого правительства на восток, Анкара намерена пройти намного дальше, об этом свидетельствуют ее действия в Сирии и Ливии.

Ранее в том же интервью армянский премьер заявил, что Турция намерена «продолжить геноцид армян».

Ереван неоднократно заявлял, что в Нагорном Карабахе присутствуют турецкие силы. Президент Франции Эммануэль Макрон также отмечал, что существуют доказательства действий Анкары в регионе. Турецкое правительство, в свою очередь, официально о своем присутствии в Карабахе не сообщало, лишь заявляло, что Турция всегда готова прийти на помощь Азербайджану, если Баку попросит.

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