Байден заявил о готовности перенести дебаты из-за коронавируса у Трампа

Елизавета Мележенкова

Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена Кейт Бедингфилд заявила о его готовности перенести дату проведения следующих теледебатов с заразившимся COVID-19 американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, штаб выражает надежду на то, что дебаты пройдут в запланированную дату и желает Трампу скорейшего и полного выздоровления.

При этом представитель подчеркнула, что их проведение, в первую очередь, зависит от его состояния здоровья. Она добавила, что Байден готов подстроиться к любым необходимым изменениям в графике.

Проведение вторых теледебатов запланировано на 15 октября, первые прошли 29 сентября.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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