СМИ узнали, что Трамп скрыл результат первого теста на коронавирус

Антон Демидов

Президент США Дональд Трамп не стал сообщать общественности о положительном результате первого теста на коронавирус, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, американский лидер получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию до своего появления в эфире телеканала Fox News.

Глава Белого дома не сообщил о своей болезни до итогов более тщательной проверки, сообщает газета.

В четверг, 1 октября, Трамп во время интервью Fox News уведомил, что сдал тест на COVID-19 после заболевания своей помощницы Хоуп Хикс.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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