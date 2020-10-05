Трамп ненадолго уехал из больницы

Антон Демидов

Президент США Дональд Трамп на короткое время уехал из больницы, чтобы поприветствовать своих сторонников, передает телеканал NBC.

Сообщается, что кортеж американского лидера проехал возле небольшой толпы его сторонников по перекрытому проспекту, а затем вернулся в медицинское учреждение. При этом глава Белого дома автомобиль не покидал. Трамп махал из-за закрытого окна машины рукой. На нем была надета маска. В транспортном средстве находились другие люди, которые также были в масках.

Ранее стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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