Турция осудила французский законопроект о борьбе с сепаратизмом

Бернст Ю.

МИД Турции раскритиковал представленный французским президентом Эммануэлем Макроном законопроект о борьбе с сепаратизмом, передает РИА «Новости».

Ранее Макрон заявил о новом законопроекте, направленном на укрепление республиканских ценностей. Он будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, позволяющую построить «просвещенный ислам» в стране. Он также высказался о необходимости усилить контроль за финансированием мечетей.

«Никто не имеет права подвергать нашу великую религию, смысл которой — мир, неправильным и искаженным подходам под предлогом «просвещения», — заявили в турецком МИДе, отметив, что этот законопроект наоборот может привести к росту ксенофобии, расизма, дискриминации и антиисламской оппозиции, что является важными проблемами Европы и Франции.