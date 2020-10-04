Белорусская оппозиция включила в свой санкционный список около 800 лиц

Бернст Ю.

Оппозиция Белоруссии включила в свой санкционный список уже 700-800 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анну Красулину, пресс-секретаря экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Это все те, кто совершал насилие в отношении мирных граждан, кто отдавал приказы совершать насилие, они все должны будут ответить. В этот же список попадают те, кто фальсифицировал выборы. Должны быть приняты санкции, расширены серьезным образом», — сказала Красулина.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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