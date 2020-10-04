Белый дом не рассматривает передачу Трампом полномочий

Полина Рутковская

Передача полномочий президента США Дональда Трампа на время его болезни на данный момент не рассматривается, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О`Брайен в интервью телеканалу CBS.

По словам советника, американский лидер чувствует себя хорошо. При этом О`Брайен подчеркнул, что у американских властей есть план, учитывающий любое развитие ситуации.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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