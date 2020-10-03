Врач Трампа, заразившегося коронавирусом, рассказал о его самочувствии

Состояние заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа улучшается, специалисты довольны его прогрессом, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо... Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент», — сказал Конли.

Он подчеркнул, что Трампа госпитализировали из предосторожности.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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