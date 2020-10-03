МИД НКР призвал международное сообщество признать независимость республики

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал международное сообщество признать независимость Карабаха на фоне обострения конфликта в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах (самоназвание Карабаха. – ред.) с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что признание республики является единственным механизмом для восстановления мира и безопасности в НКР.

В министерстве также приветствовали усилия глав государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества «в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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