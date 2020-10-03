Власти США готовятся к возможным беспорядкам в день президентских выборов

Министерство юстиции и ФБР США готовятся к возможным общественным беспорядкам в день президентских выборов, которые пройдут по всей стране 3 ноября. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Минюст и ФБР намерены разместить должностных лиц в командном центре в штаб-квартире бюро для координации действий на случай волнений либо других проблем, которые касаются голосования. Там будут находиться в том числе чиновники, работающие в области гражданских прав и нацбезопасности. Они будут отслеживать информацию о крупных происшествиях во время выборов, сообщения о случаях мошенничества или запугивания избирателей. Кроме того, эти чиновники будут давать оценки потенциальным киберугрозам для избирательной инфраструктуры.

«Высказывались опасения относительно возможности общественных беспорядков. <..> В связи с этим мы уделяем особое внимание этому варианту развития событий», — сказал изданию источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что в ФБР и Минюсте и ранее готовились к выборам и возможным случаям насилия на них. Однако в этом году данный вопрос обсуждается особенно активно из-за пандемии коронавируса, изменившей характер грядущего голосования, а также массовыми беспорядками, начавшимися в США в конце мая.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.