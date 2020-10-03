Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19

Лидер КНДР Ким Чен Ын послал телеграмму заразившемуся коронавирусной инфекцией президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщалось, у Трампа и его жены Меланьи был обнаружен коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

«Я искренне желаю вам и вашей супруге скорейшего выздоровления. Я уверен, вы сможете это преодолеть», — говорится в тексте послания Ким Чен Ына.

Ранее глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что американский лидер продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

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