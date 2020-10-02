Украина будет добиваться экстрадиции Януковича из России

Прокуратура Украина намерена добиваться экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будем», — заявил руководитель группы прокуроров по этому делу Руслан Кравченко на вопрос, будет ли Киев требовать экстрадиции Януковича.

Как сообщалось, киевский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу о государственной измене Януковичу.

Сам Янукович ранее заявил, что считает дело против себя «политическим заказом». Свою вину он не признает.

Янукович бежал в Россию после государственного переворота в феврале 2014 года. Позже суд приговорил бывшего президента страны к 13 годам заключения заочно.

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