Украина будет добиваться экстрадиции Януковича из России
Прокуратура Украина намерена добиваться экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Будем», — заявил руководитель группы прокуроров по этому делу Руслан Кравченко на вопрос, будет ли Киев требовать экстрадиции Януковича.
Как сообщалось, киевский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу о государственной измене Януковичу.
Сам Янукович ранее заявил, что считает дело против себя «политическим заказом». Свою вину он не признает.
Янукович бежал в Россию после государственного переворота в феврале 2014 года. Позже суд приговорил бывшего президента страны к 13 годам заключения заочно.
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