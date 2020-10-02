Россия применит белорусские санкции против ЕС

Белорусские санкции, введенные в ответ на санкции со стороны Евросоюза, будут автоматически применяться в России, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Россия начнет применять белорусский санкционный список в соответствии с союзническими обязательствами, указано в комментарии представителя МИДа.

Российская сторона расценивает санкции Евросоюза в отношении Белоруссии «как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти», подчеркивается в заявлении.

Ранее Европейский союз ввел санкции против 40 чиновников из Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Белоруссия заявила о введении симметричных мер в отношении ряда представителей ЕС, а также должностных лиц Канады и Великобритании.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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