Путин пожелал Трампу выздоровления
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу, заразившемуся коронавирусом, телеграмму, где пожелал выздоровления ему и жене. Об этом пишет пресс-служба Кремля.
«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», – подчеркнул Путин.
Ранее в пятницу, 2 октября, Трамп объявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию.
США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.
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