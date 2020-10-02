Путин пожелал Трампу выздоровления

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу, заразившемуся коронавирусом, телеграмму, где пожелал выздоровления ему и жене. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», – подчеркнул Путин.

Ранее в пятницу, 2 октября, Трамп объявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дональд Трамп и первая леди США заразились коронавирусом

— Трамп не будет передавать свои полномочия Пенсу из-за COVID-19

— В Кремле пожелали Трампу выздоровления