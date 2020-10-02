Белоруссия может разорвать дипотношения с Евросоюзом

Минск может разорвать дипотношения с Евросоюзом, если санкционное давление против Белоруссии усилится. Об этом пишет МИД республики.

«Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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