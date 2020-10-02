Глава Евросовета призвал к прекращению огня в Карабахе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС призывают участников конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе к прекращению огня. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что Европа ждет от Турции исполнения более позитивной роли в обостренной ситуации в регионе.

В рамках саммита лидеров стран ЕС планировалось обсуждении эскалации насилия в непризнанном Нагорном Карабахе, инцидента с Алексеем Навальным, а также политического кризиса в Белоруссии.

Встреча политиков проходит в Брюсселе 1 и 2 октября.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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