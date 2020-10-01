Президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по Карабаху

Президенты России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ Путин особое внимание уделил ситуации на линии соприкосновения в карабахском регионе.

Также глава государства проинформировал участников встречи о подготовке совместного заявления лидеров вышеупомянутых стран по продолжающимся боям в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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